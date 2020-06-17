وقال الصمعاني إن "الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
وكان الملك سلمان أصدر أمرا بترقية وتعيين 84 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأشار الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، إلى "أن الأوامر الملكية تضمنت ترقية قاضٍ من درجة "قاضي استئناف" إلى درجة "رئيس محكمة استئناف"، وترقية قاضيين من درجة "قاضي/ب" إلى درجة "قاضي/أ"، وترقية ثلاثة قضاة من درجة "قاضي/ ج" إلى درجة "قاضي/ ب"، وترقية ستة عشر قاضيًا من درجة "ملازم قضائي" إلى درجة "قاضي/ج"، وتعيين قاضيين على درجة ملازم قضائي".
وأكد اليوسف على حرص قيادة المملكة على دعم القضاء ومنسوبيه، لافتا إلى أن "الأوامر الملكية الكريمة تأتي دعمًا لقضاء ديوان المظالم وظيفيًا، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة كادره القضائي، وتطوير أعماله لتحقيق الأهداف المنشودة في القطاع القضائي والعدلي".
© Sputnik /
السعودية.. أوامر ملكية باستحداث وزرارات وإعفاء بعض المسؤولين
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من وزير العدل السعودي بشأن الأمر الملكي الذي شمل 84 قاضيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.