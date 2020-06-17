وتابع المقداد في حديثه مع "عالم سبوتنيك"، قائلًا "في السياق العام لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير أي حكومة من التي فرضت عليهم سياسة العقوبات، ومنها كوريا، وإيران، وفنزويلا، مع أن الإدارة الأمريكية الحالية تدار من المحافظين الجدد، وهؤلاء قالوا منذ عامين من خلال معهد دراسات شهير تابع لهم إن الرئيس الأسد كسب الحرب".
وأكد المقداد أن إيران ومعها الحلف الداعم للدولة السورية قادرون على تخطي الأزمة، كما حدث سابقًا.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستفرض عقوبات تهدف إلى حجب إيرادات لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد لدفعها للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت لمجلس الأمن الدولي إن "واشنطن تهدف منع تمويل حكومة الأسد وحرمانه من تلقي الدعم لأن ذلك يقلل من احتمالات السلام".
وانتقدت روسيا والصين خطة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن واشنطن أكدت أن "الغرض من هذه الإجراءات هو الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي سوري: واشنطن فشلت في تغيير أي حكومة معادية لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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