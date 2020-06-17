الحرس الثوري الإيراني يقصف مناطق حدودية شمالي العراق

إسطنبول/ الخليج 365

أعلن وزارة الدفاع الإيرانية، الأربعاء، أن "الحرس الثوري" قصف مناطق حدودية جبلية تتبع لمحافظة أربيل شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحرس الثوري قصف بالمدفعية منطقتي "الآنه" و"حاج عمران" الجبليتين شمالي العراق.

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وذكر البيان أن مجموعات تابعة لحزبي "الديمقراطي الكردستاني"، و"كومله الكردستاني" الإيرانيين، تتحصن في المناطق الجبلية التي تم استهدافها.

وأفادت الوزارة أنها نفذت هجمات مماثلة الثلاثاء، دون نشرمعلومات حول تسبب خسائر في صفوف المجموعات الإرهابية.

يشار أن إيران تصنف حزبا "الديمقراطي الكردستاني" و"كومله الكردستاني" الإيرانيين، أحزابًا إرهابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.