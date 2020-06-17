الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتي صيد في مياه بحر عُمان

طهران/ الخليج 365
احتجزت السلطات الإيرانية، سفينتي صيد في بحر عُمان قبالة سواحل محافظة سيستان - بلوشستان، لإنتهاكها حدودها البحرية بنحو 12 ميل.
وأفاد "مجتبى نيكويان" النائب العام في قضاء "كنارك" التابع لمحافظة سيستان - بلوشستان،في تصريح لوكالة إرنا الرسمية للأنباء، الأربعاء، أنه تم احتجاز سفينتي صيد بطريقة الترولة انتهكت سواحل القضاء بنحو 12 ميل، وقيامها بعملية صيد غير قانوني.
وأضاف أن عملية الاحتجاز جاءت على خلفية شكاوى وردت من الصياديين الإيرانيين، حيث قامت فرق من الحرس الثوري الإيراني باحتجاز السفينتين خلال ساعات الليل وتم نقلهما إلى ميناء تشابهار.
ولم يشير النائب العام إلى هوية السفينتين المحتجزتين.
و"الترولة" هي طريقة لصيد الأسماك تقوم على سحب شبكة صيد كبيرة في قاع البحر وراء مركب واحد أو أكثر.
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