الرئيس التونسي يجري زيارة عمل إلى فرنسا الإثنين

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

يجري الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، زيارة "عمل وصداقة" إلى فرنسا، بدعوة من نظيره إيمانويل ماكرون.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان مقتضب صدر الأربعاء، إن الزيارة تمثل مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتطويرها.

وأضاف البيان أن سعيد سيبحث مع ماكرون عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، دون تفاصيل أكثر.

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وتعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، ووفق أرقام رسمية، تنشط في تونس 1400 مؤسسة فرنسية تشغل زهاء 138 ألف عامل.

وبحسب إعلام تونسي، فإن الوضع الإقليمي وعلى رأسه الأزمة الليبية، سيكون أهم المواضيع التي سيتناولها الرئيسان خلال الزيارة المرتقبة.

وتأتي الزيارة بعد أيام من إسقاط البرلمان التونسي لائحة (بيان سياسي باسم المجلس)، تتعلّق بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها (1881-1956).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.