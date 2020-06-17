واشنطن تفرض عقوبات على الأسد وكيانات سورية أخرى

واشنطن/ الخليج 365



فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 39 كيانا سوريا بموجب قانون قيصر، بما في ذلك بشار الأسد وزوجته.



وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قرار واشنطن، الذي يعد أول تفعيل لقانون "قيصر"ضد نظام الأسد وحلفائه، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).



Advertisements

وقال بومبيو إنّ عقوبات اليوم " جزء من حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية ضد نظام الأسد".



وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، والذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري، وداعميه الإيرانيين والروس، وكل شخص أو جهة، أو دولة تتعامل معه.

وتأتي تسمية التشريع الأمريكي من اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، واستخدام هذا الاسم ليخفي هويته الحقيقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.