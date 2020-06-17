روسيا: سنرحب بأي خطوة أمريكية بناءة في ليبيا

موسكو/ الخليج 365

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده سترحب بجهود الولايات المتحدة في حال استخدمت نفوذها في مساعي وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي الأربعاء "نرحب بأي خطوة بناءة في سبيل احتواء الأزمات في ليبيا وسوريا وفي أي مكان آخر".

وأضاف أنهم لا يعلمون الخطوات الملموسة التي ستتخذها الولايات المتحدة في ليبيا لحل الأزمة، مشيرا أن واشنطن حضرت مؤتمر برلين حول ليبيا ووقعت على قرارات المؤتمر الذي صادقت عليه الأمم المتحدة.

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يشار أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ذكر في لقاء تلفزيوني الخميس الماضي، أنه لا دور فعال لواشنطن في ليبيا، داعيا إياها للعب دور أكثر فاعلية في العملية السياسية ولضمان وقف إطلاق النار الذي يعود لصالح المنطقة وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

واستضافت العاصمة الألمانية برلين في 19 يناير/كانون ثان الماضي، مؤتمرًا دوليًّا حول ليبيا، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، خلص بيانه الختامي إلى 55 نقطة، من بينها ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

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