لأول مرة.. «حميدتي» في إثيوبيا لبحث قضايا «مهمة»

الخرطوم/ الخليج 365

وصل نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الأربعاء، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة تعتبر الأولى له منذ تقلده منصبه قبل أكثر من عام.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن أديس أبابا استقبلت حميدتي «الذي وصل العاصمة في زيارة مفاجئة».

وأضافت أن «دمكي مكنن، نائب رئيس الوزراء (الإثيوبي) وغيتشو انراجو، وزير الخارجية، والجنرال آدم محمد، رئيس الأركان بالجيش الإثيوبي، كانوا في مقدمة المستقبلين».

ولفتت إلى أن حميدتي سيجري خلال زيارته التي لم تحدد مدتها، «مباحثات مع كبار المسؤولين الإثيوبيين بشأن قضايا مهمة بين البلدين»، دون تفاصيل أكثر.

من جانبها، ذكرت تقارير إعلامية أن حميدتي سيبحث مع المسؤولين في أديس أبابا قضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الحدود وسد «النهضة» الإثيوبي.

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وبحسب المصادر نفسها، فإن جولة المفاوضات حول "سد النهضة" بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) تواصلت حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، دون صدور بيان رسمي حول تطوراتها.

وتستمر اجتماعات ثلاثية بدأت قبل نحو أسبوع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، عبر تقنية "الفيديو كونفراس"، بشأن سد النهضة دون الوصول إلى نتائج بشأن المفاوضات الفنية المتعثرة قبل أشهر.ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، قبل أن تتحرك الخرطوم وتستأنف المفاوضات التي توقفت مارس/آذار الماضي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو المقبل.

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