"الحوثي" تدين رفع اسم السعودية من القائمة الأممية "السوداء"

محمد السامعي / الخليج 365

أدان الحوثيون، الأربعاء، رفع اسم السعودية من "القائمة الأممية السوداء" بشأن انتهاكات وقتل الأطفال في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر، عقب يومين على إصدار تقرير أممي يخلو من اسم السعودية بخصوص الانتهاكات في اليمن.

وقال عبد السلام: "‏رفع الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) تحالف العدوان (التحالف العربي) ومملكة الإجرام (في إشارة للسعودية) من لائحة العار، خطوة مدانة".

وأوضح أن "تلك الخطوة لا تنفي جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وأطفاله الأبرياء، بقدر ما أنها تدين صاحبها، وتؤكد أنها منظمة متواطئة مع القاتل المعتدي".

واعتبر عبد السلام أن منظمة الأمم المتحدة "غير جديرة برعاية أي حل سياسي لا في اليمن ولا غيره"، دون تفاصيل أخرى.

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والإثنين، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا بشأن الانتهاكات ضد الأطفال والصراعات المسلحة لعام 2019، وخلا التقرير من اسم السعودية التي تقود تحالفا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن منذ مارس/ آذار 2015.

وبرر غوتيريش، رفع اسم التحالف والسعودية من القائمة، بأن التحالف طبق مجموعة إجراءات بهدف حماية الأطفال خلال تنفيذ عملياته.

وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (مقرها نيويورك) في بيان الإثنين، عدم إدراج السعودية في القائمة الأممية لمنتهكي حقوق الأطفال، رغم الانتهاكات الجسيمة المستمرة ضد أطفال اليمن.

وتقول جماعة الحوثي إن أكثر من 7 آلاف طفل يمني سقطوا بين قتيل وجريح بنيران التحالف العربي منذ بدء عملياته في البلاد قبل أكثر من 5 سنوات، فيما يؤكد الأخير مرارا حرصه على تجنيب المدنيين والأطفال ويلات الصراع في اليمن.

وخلفت الحرب المستمرة منذ 6 سنوات إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات.

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