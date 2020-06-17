مصر.. وفيات كورونا من الأطباء ترتفع إلى 73

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت نقابة الأطباء المصرية، الأربعاء، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا من أعضائها إلى 73.

وقالت النقابة، في بيان، بعنوان "أبطال لا يهابون الموت"، إن ضحايا كورونا من أعضائها "بلغ 73 شهيدا. والعداد مستمر يوميا لا يتوقف".



ونعت النقابة، في 3 بيانات منفصلة مساء الثلاثاء، وفاة الأطباء محمد حشاد بالقاهرة، وعلي هويدي بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل/ شمال)، وأميل فوزي بمحافظة الفيوم (وسط).

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والثلاثاء، قال عضو مجلس النقابة إبراهيم الزيات، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن أكثر من 430 طبيبا أصيبوا منذ بداية اكتشاف الجائحة منتصف فبراير/ شباط الماضي.

ولم تحدد النقابة إجمالي عدد الوفيات بين الطواقم الصحية إجمالا، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى ارتفاع العدد لأكثر من 180 وفاة، و1000 إصابة في عموم البلاد.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت مصر إجمالا 47 ألفا و856 إصابة بكورونا، بينها 1766 وفاة، و12 ألفا و730 حالة تعاف.

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