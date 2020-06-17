الصحة .. تسجيل 4919 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) , ليصبح الإجمالي 141234 حالة .

وأكدت الوزارة تسجيل 2122 حالة تعافي ليرتفع عدد المتعافين في المملكة إلى 91662 حالة كما تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة “رحمهم الله” ليبلغ إجمالي الوفيات 1091 حالة .

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 48481 حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ 1859 حالة.

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