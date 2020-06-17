شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات كورونا في المملكة.. تسجيل 4919 إصابة جديدة بـ«كورونا» و2122 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 2122 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 39 حالة وفاة. الأرقام التراكمية لحالات كورونا: Advertisements – مجمل الإصابات 141.234 حالة. – مجمل التعافي 91.662 حالة. – مجمل الوفيات 1.091 حالة. – الحالات النشطة 48.481 حالة. -الحالات الحرجة 1.859حالة.

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