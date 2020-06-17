شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يرفض توصية بتعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
رفض مجلس الشورى، في جلسته اليوم الأربعاء، توصية بتعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية، – وفقاً لـ”عكاظ”-.
كما طالب مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، بإحداث وظائف في المجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا بأعداد كافية تغطي الاحتياج العملي له، وكذلك تحفيز القوى البشرية العاملة في المجلس الأعلى للقضاء بمنحها بدلات ومكافآت مجزية تتوازى مع طبيعة العمل الذي تضطلع به.
ودعا المجلس إلى تمكين المجلس الأعلى للقضاء من شغل وظائفه الإدارية، ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية، وإنشاء مبنى دائم للمجلس.
وفي سياق متصل، دعا الشورى إلى تمكين المجلس الأعلى للقضاء من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة، وتأهيل معاوني القضاة وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة.
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