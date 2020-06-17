شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يصدر قراراً بتعيين 6 أعضاء بمجلس إدارة «غرفة الرياض» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدروزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا وزاريًا بتعيين كل من: رياض بن حمد الزامل، وعبدالله بن حمد الفوزان، ومحمد بن علي الرويغ، وأحمد بن حمد السعيد، وخلود بنت عبدالعزيز الدخيل، ولطيفة بنت عبدالله الوعلان،أعضاءً بمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وذلك إضافة للأعضاء المنتخبين.
وتبدأ دورة المجلس اعتبارًا من تاريخ 24 / 11 / 1441هـ، ولمدة 4 سنوات.
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