الكشف عن عقار طبي بريطاني لانقاذ حياة مرضى كوفيد19

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن باحثون بريطانيون أن دواء من عائلة الستيروئيدات أثبت فاعلية في إنقاذ حياة مرضى بكوفيد-19 يعانون من الأعراض الأكثر خطورة. واختبر الباحثون الذين يقودهم فريق من جامعة أوكسفورد العقار على أكثر من ألفي مريض.

Advertisements وأشادت منظمة الصحة العالمية بتحقيق "اختراق علمي" وأوضحت أنها ستجري "تحليلا تاليا" لهذه الأبحاث لتحديث مبادئها التوجيهية "بحيث تعكس كيف ومتى ينبغي استخدام الدواء". وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان "إنه أول علاج مثبت يقلل من الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 ممن يتنفسون بواسطة قوارير الأوكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي".

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