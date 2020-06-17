شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سليم: رياضة السيارات والدراجات النارية تحتاج إلى أفكار إبداعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، تقريراً أكد من خلاله أنه يجب أن تعتمد رياضة السيارات والدراجات النارية مقاربة جديدة للحفاظ على مستقبلها، من خلال استخدام أحداثها الكبرى بشكل أكثر فعالية، وتطوير نماذج يحتذى بها لاستقطاب مواهب جديدة،

واستناداً إلى الأبحاث التي أعدت مؤخراً تحت إشراف بن سليم، يضع التقرير نموذجاً فريداً لتنمية المواهب في مجال رياضة السيارات والدراجات النارية حيث يمكن أن يقدم دعم ومساعدة مجتمع كل من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والاتحاد الدولي للدراجات النارية(فيم) في أعقاب وباء فيروس كورونا.

وفي الوقت الذي تبحث فيه الإدارات الرياضية حول العالم عن طرق لاستقطاب المواهب، أكدت الدراسة أنه يجب على هذه الإدارات أن تلعب دوراً ريادياً في توفير مسارات مستدامة ومدروسة بدقة للمنافسين الموهوبين وإعطائهم الفرصة للمشاركة والتميز وصقل مواهبهم بغض النظر عن مرجعيتهم أو مقدرتهم على تحمل تكاليف هذه الرياضة وظروفهم الشخصية.

وينبغي تمكين أكثر الموهوبين لتحقيق النجاح في ذروة عطائهم الرياضي بغض النظر عن مرجعيتهم، أو المكان الذي يعيشون فيه أو ظروفهم الشخصية.

وقال بن سليم: «احتياجنا إلى الأفكار الجديدة في الوضع الراهن أكثر من أي وقت مضى، يجب علينا المضي قدماً وإعادة إطلاق رياضة السيارات والدراجات النارية بأفكار جديدة لاستقطاب السائقين والمشجعين الجدد وتلبية احتياجاتهم المهنية الخاصه بهذا المجال».

وتقول الدراسة إنه في حين أن الفعاليات مثل سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 يجب أن تكون محفزًا لتطوير رياضة السيارات والدراجات النارية في البلدان المضيفة، إلا أن هناك خطرًا من أن تصبح إلهاءً عن العمل على بناء وتطوير هذه الرياضة وبناء خطة لزيادة عدد المتسابقين والمشاركين.

يحتاج السائقون الشبان إلى نماذج ومسارات يحتذون بها، ومن الضروري إعادة ترتيب الأولويات للمتسابقين وحماية استدامة رياضة السيارات والدراجات النارية على المدى البعيد.

وأكد بن سليم البطل السابق لراليات الشرق الأوسط - الاتحاد الدولي للسيارات، أهمية إنشاء قاعدة بيانات لتطوير نموذج رياضي مفصل وتحديد المواهب لرياضة السيارات والدراجات النارية.

وقد كلف بإعداد هذه الدراسة البروفيسور ديفيد حسن، العميد المشارك في جامعة ألستر بالمملكة المتحدة وأحد أبرز الخبراء في إدارة الرياضة في العالم، والذي عمل مع فريق بحثي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم نتائجه.