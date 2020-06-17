شكرا لقرائتكم خبر عن ما علاقة «السلمون النرويجي» بعودة كورونا إلى بكين ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المصايد والأطعمة البحرية النرويجي الأربعاء، إن السلطات الصينية والنرويجية توصلت إلى أن السلمون النرويجي ليس على الأرجح مصدر فيروس كورونا المستجد الذي تم اكتشافه على ألواح تقطيع الأسماك في سوق للمواد الغذائية في بكين.
وقال الوزير أود إيميل إنجبريجستن، إن البلدين توصلا بعد اجتماع بين مسؤولين من الجانبين إلى أن المصدر الأصلي للفيروس لم يكن الأسماك التي كانت النرويج مصدرها، وأضاف في مؤتمر بالفيديو شارك فيه صحفيون «يمكننا أن نبدد الغموض»، مشيراً إلى إمكانية استئناف الصادرات إلى الصين.
وكانت عودة مرض كوفيد-19 للظهور في العاصمة الصينية خلال الأيام الستة الماضية، قلبت الحياة اليومية رأساً على عقب لكثيرين ويخشى البعض أن تضطر السلطات إلى فرض إغلاق كامل مع تزايد الإصابات الجديدة.
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