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ألمانيا تحظر الفعاليات الكبيرة حتى نهاية أكتوبر بسبب كورونا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت قناة إن. تي. في التلفزيونية، الأربعاء، إن ألمانيا ستمد حظراً مفروضاً على تنظيم الفعاليات الكبيرة، ومنها المعارض، حتى نهاية أكتوبر المقبل، وذلك على أقل تقدير بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت القناة ذلك عن وثيقة أعدت لاجتماع بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات وعددها 16 ولاية.

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