راشفورد يربح مبادرة «وجبات الأطفال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تواصل اهتمام الصحافة البريطانية بفوز نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في مطالبته بتوفير وجبات طعام مجانية لـ1.3 مليون طفل أثناء توقف الدراسة في العطلة بعدما كان رئيس الوزراء بوريس جونسن رفض في البداية المقترح لكنه عدل عن الرفض إلى القبول. وحصل راشفورد على دعم كبير من الجار مانشستر سيتي بعد نشر المحافظة كيتي هوبكنز صورة معدلة وهي تصارع راشفورد بقميص سيتي، وكتبت تحتها «أبدو جميلة بالقميص السماوي» لكن الموقع الرسمي لمانشستر سيتي رد بتغريدة: «ليس بقميصنا السماوي» تلاه النادي بهاشتاج «أحسنت ماركوس»، وارتفعت شعبية راشفورد الذي نشأ في بيت تابع للبلدية وتغذى على الوجبات المجانية في المدرسة وجمع 20 مليون استرليني لتوفير 3 ملايين وجبة طعام للأطفال الفقراء أثناء أزمة كورونا ورجح مراهنون فوزه بجائزة «بي بي سي» الرياضية لهذا العام. وسلطت الجارديان الضوء على تصريحات مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا التي وصف فيها منتقدي تدخل نجوم الكرة في قضايا المجتمع بأنهم «أغبياء».

وأضاف: «ربما هؤلاء الأغبياء أيضاً لا يعتبرونك إنساناً أيضاً، نحن لدينا آراؤنا كما هي حال الممرضة والطبيب والسياسي، نحن بشر ومن حقنا التعبير عن أفكارنا التي تخدم المجتمع. أنا مع رحيم ستيرلنج الذي يقف بوجه العنصرية ومع راشفورد الذي يقف مع الفقراء، هما ليسا بحاجة للحصول على مزيد من المال فلديهما لحسن الحظ ما يكفي منه لكنهما يفعلان هذا كي يجعلا المكان الذي يعيشان فيه مكاناً أفضل لعيش العائلات والأطفال والجيل المقبل، أنا معجب كثيراً بهذا النوع من المبادرات لأنها تخدمنا جميعاً»، وأثنى جوارديولا أيضاً على الأندية الإنجليزية التي رفضت طلب معونة حكومية أثناء كورونا وقال: «أريد أيضاً أن أعبر عن سعادتي بجميع الأندية الإنجليزية التي لم تطلب أموالاً من الحكومة لدعم أجور موظفيها أثناء الأزمة».

وكانت أندية ليفربول وتوتنهام وبورنموث تقدمت بطلب دعم حكومي قبل أن تتراجع بعد الانتقادات فيما سارعت أندية نيوكاسل ونورويتش وشيفيلد يونايتد للاستفادة من خطة الدعم الحكومية، أما قطبا مانشستر وأرسنال فقد فضلا الاعتماد على نفسهما لدعم الموظفين.