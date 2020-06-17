تعرّف على إرشادات استئناف نشاط المطاعم خارج المراكز التجارية في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزارعة والسلامة الغذائية، تعميماً إلى أصحاب المطاعم والكافتيريات والكوفيهات العاملة خارج المراكز التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، يتضمن دليلاً إرشادياً بالإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب تنفيذها لإعادة افتتاح نشاطها التجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا «كوفيد 19».

وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة، إن هذا التعميم يأتي في إطار الإجراءات المتبعة للعودة التدريجية لأنشطة قطاع الأعمال الخدمية وخاصة التي تتعامل بشكل كبير مع الجمهور وأفراد المجتمع الأمر الذي يتطلب وضع اشتراطات وتعليمات واضحة يستوجب من أصحاب الأنشطة المعنية تطبيقها والعمل بها وعدم التهاون في تنفيذها حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.

وأضاف: «إن تجربتنا بإعادة افتتاح المراكز التجارية في إمارة أبوظبي كانت ناجحة من خلال تفاعل أصحاب المراكز مع تطبيق الدليل الإرشادي الذي وضع تطبيقه وتنفيذ كافة تعليماته كشرط لمنح الدائرة تصريحاً بإعادة استقبال المتسوقين».

وأشار إلى أن الاشتراطات التي تم وضعها لإعادة افتتاح المطاعم والكوفي شوب والكافتيريات روعي فيها التشديد على إجراءات التعقيم المستمرة وخلو العاملين فيها من فيروس «كوفيد 19» وكذلك التباعد الاجتماعي بين العاملين والمستهلكين أنفسهم واستخدام أدوات الطعام كالصحون والملاعق وغيرها لمرة واحدة، بالإضافة إلى لبس الكمامات والقفازات واستبدالها باستمرار وتحديد الطاقة الاستيعابية للمطعم بنسبة 40%.

13,270 رخصة

وأفاد راشد البلوشي بأن إجمالي عدد تراخيص المطاعم والكافتيريات والكوفي شوب في إمارة أبوظبي بلغ 13271 رخصة موزعة على 8263 رخصة في منطقة أبوظبي و2602 رخصة في العين و492 في منطقة الظفرة.

ووجه وكيل الدائرة أصحاب المطاعم والكافتيريات والكوفي شوب والعربات المتنقلة العاملة خارج المراكز التجارية في إمارة أبوظبي، بإعادة افتتاح نشاطها التجاري فور الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات الواردة في الدليل الإرشادي دون إغفال أي بند من بنوده، مشيراً إلى أن الإخلال بتنفيذ وتطبيق هذه البنود سيعرضها للمخالفة من خلال فرق التفتيش والرقابة التابعة للدائرة والجهات ذات العلاقة.

واشترطت الدائرة في تعميمها إجراء فحص لكافة العمال والموظفين للتأكد من خلوهم من فيروس كوفيد 19 وتحديد الطاقة الاستيعابية لصالة المطعم والكافتيريات والمقاهي إلى 40% كحد أقصى على ألا يزيد عدد الزبائن على الطاولة الواحدة عن 4 أشخاص وأن تتباعد الطاولات فيما بينها بمقدار 2.5 متر وإلغاء أماكن الانتظار.

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تقسيم الدوام

وأشار التعميم إلى أهمية تقسيم الدوام بين العمال على فئات أو مجموعات ما أمكن للتخفيف من الازدحام خلال العمل وأن يمنع تقديم خدمة البوفيه المفتوح ونماذج الطعام وضيافة الاستقبال والشيشة على أن يقوم أصحاب المطاعم والكافتيريات والمقاهي بإجراء فحص حرارة جميع الداخلين بمن فيهم الموظفون والعمال ومنع دخول أي شخص تظهر عليه عوارض ارتفاع حرارة.

ووجهت الدائرة المعنيين بأهمية التعامل بجدية مع العمال الذين تظهر عليهم أعراض متعلقة بكوفيد -19 وذلك من خلال مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج والالتزام باتباع البروتوكول المتبع بما يشمل عدم الاستمرار بمزاولة العمل في حال إصابة أحد متداولي الأغدية بالفيروس وفق التعاميم الصادرة من قبل الجهات المختصة.

وأكدت الدائرة أهمية استخدام الكمامات والقفازات من قبل الموظفين طوال الوقت وعلى الزبائن استخدام الكمامات أثناء الدخول والخروج على أن يتم تعقيم وتنظيف شامل ويومي لكافة الأسطح والمعدات وتعقيم الطاولات والكراسي بعد كل استعمال، بالإضافة إلى المراحيض وبشكل متكرر خلال اليوم.

أدوات المائدة

كما أكدت الالتزام باستخدام أدوات المائدة (الصحون والملاعق والأكواب) المصممة للاستخدام لمرة واحدة وفي حال وجود أجهزة غسيل الصحون الحرارية يجوز استخدام الأدوات ذات الاستخدام المتعدد بما يضمن تعقيمها على درجات الحرارة المناسبة مع إتاحة المعقمات وغسول اليدين عند المداخل وتجنب التلامس المباشر بين الموظفين والزبائن والحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي وتعليم الأرضيات لهذا الغرض.

وشددت الدائرة في تعميمها حول التزام جميع العاملين بالممارسات الصحية الجيدة بما يشمل تجنب السعال والبصق والتدخين أثناء العمل وتشجيع الزبائن على الدفع عبر البطاقة الائتمانية، كما لا يسمح بدخول الفئات العمرية فوق ال 60 سنة وعدم اصطحاب الأطفال (أقل من 12 عاماً) أو الأفراد الذين لديهم حالات طبية حرجة (لجميع الأعمار) حفاظاً على سلامتهم على أن تتماشى ساعات العمل المحددة لتشغيل المنشآت مع وقت برنامج التعقيم الوطني.