شكرا لقرائتكم خبر عن 34 ألف إصابة بـ «كورونا» في البرازيل خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت البرازيل رقماً قياسياً لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، بواقع 34918 إصابة الثلاثاء.

والبرازيل هي ثاني أكبر بؤرة في العالم لتفشي فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، وتقترب سريعاً من حاجز المليون حالة، غير أن خبراء يقولون: إن الرقم الحقيقي أعلى على الأرجح بسبب عدم انتظام عمليات الفحص. وقالت وزارة الصحة: إنه تم أيضاً تسجيل 1282 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب به فيروس كورونا، وذلك مُنذ آخر إحصائية سجلت الاثنين، لترتفع بذلك حالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 45241.

وقال أحد أكبر المسؤولين المُكلفين بالتصدي للأزمة، والتر براجا نيتو: إن الجائحة باتت تحت السيطرة. وأضاف، في ندوة عبر الإنترنت نظمتها الرابطة التجارية في ريو دي جانيرو: هناك أزمة، ونحن متعاطفون مع العائلات الثكلى، لكنها تحت السيطرة. لكن مديرة منظمة الصحة في الأمريكتين كاريسا إتيينه قالت، في إفادة مصورة من واشنطن: إن البرازيل مبعث قلق كبير، مضيفة أن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية يمثل نحو ربع إصابات كورونا في الأمريكتين، والبالغ عددها أربعة ملايين، وأيضاً زهاء ربع الوفيات.

ومضت تقول: لا نرى أن انتشار المرض يتباطأ في البرازيل، وتوصي المنظمة بأن تعزز البرازيل وغيرها من دول المنطقة من التباعد الاجتماعي، وقد حثت على أن يكون فتح الاقتصاد ببطء وحرص، من جهته يعارض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مُنذ فترة طويلة إجراءات التباعد الاجتماعي، وتستأنف كثير من ولايات البلاد الأنشطة الاقتصادية حتى على الرغم من استمرار شدة التفشي.