شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أدنى حصيلة يومية للإصابات بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا، الأربعاء، تسجيل 7843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أقل عدد يومي مسجل مُنذ 30 إبريل / نيسان الماضي، وهو ما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 553301.

وقال فريق الاستجابة لأزمة الفيروس في روسيا: إن 194 مريضاً توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي العدد الرسمي للوفيات إلى 7478 مُنذ بداية الأزمة.

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