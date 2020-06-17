شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: لا نريد وقوع المزيد من الاشتباكات على حدودنا مع الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الصين الأربعاء: إنها لا تريد وقوع المزيد من الاشتباكات على حدودها مع الهند بعد اشتباكات الاثنين التي قتل فيها 20 جندياً هندياً، مضيفة أن البلدين يحاولان حل المسألة عن طريق الحوار.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، مجدداً أن بكين ليست المسؤولة عن وقوع الاشتباكات. وقال: إن الوضع بشكل عام على الحدود مستقر وتحت السيطرة.

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