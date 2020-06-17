1884 منشأة في عجمان تستفيد من حزمة المحفّزات الثالثة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

تُنظّم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بثاً حياً ومباشراً عبر برنامجها «خلّك لايف» من خلال موقع التواصل الاجتماعي «الإنستغرام» للحديث مع مجتمع الأعمال عن حزم المحفّزات والتسهيلات الاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة عجمان، واستفاد منها نحو 1884 منشأة اقتصادية من الإعفاء من رسوم تجديد الرخصة.

عبدالله النعيمي: الإعفاء لـ 12 نشاطاً حتى نهاية العام

Advertisements

وقال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال: تهدف حزمة المحفّزات الاقتصادية الثالثة إلى دعم المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة في مواجهة التحديات التي خلّفها انتشار فيروس كورونا في العالم على أعمالهم، والمتمثّلة في إعفاء المنشآت الاقتصادية التي توقّف نشاطها مؤقّتاً خلال الأزمة تنفيذاً للتدابير الاحترازية من رسوم تجديد الرخصة لمدة سنة واحدة، ويسري الإعفاء الذي ينتهي نهاية العام الجاري على 12 نشاطاً، وهي أنشطة تنظيم رحلات الحج والعمرة، وإدارة وتنظيم المعارض، وصالات المناسبات الاجتماعية، ومراكز التدليك والاسترخاء، ونوادي اللياقة البدنية، ودور الحضانة، وصالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية، وحلاقة الأطفال، وألعاب التسلية، ودور السينما، وساحات ألعاب التسلية الرياضية، وأخيراً صالات الألعاب الإلكترونية، كما تضمّنت حزم المحفّزات تمديد وقف احتساب الغرامات المترتّبة عن تأخير تجديد الرخص وتصريح المستودعات حتى نهاية العام.

1884 منشأة تستفيد من الإعفاء

وأوضح سعود الشمّري، مدير إدارة التسجيل التجاري، باستفادة نحو 1884 منشأة اقتصادية من الإعفاء من رسوم تجديد الرخصة، وتشمل رسوم تجديد القيد في السجل التجاري، ورسوم إصدار شهادة السجل التجاري، ورسوم نموذج طلب خدمة، ورسوم تصريح لوضع لافتة بالاسم التجاري، ورسوم تصديق عقد تعيين وكيل خدمات، ورسوم تعيين وكيل خدمات بالرخصة، ورسم نموذج عقد وكيل خدمات، ورسم نموذج وتصديق عقد شركة الأعمال المدنية، ورسم الاسم التجاري الأجنبي والذي يحوي أرقاماً والدال على نطاق جغرافي، والذي يحمل اسم عجمان أو الإمارات أو الخليج. وأكّد التعاون مع الشركاء كدائرة البلدية والتخطيط وغرفة تجارة وصناعة عجمان في إطلاق تسهيلات إضافية، للتخفيف على تلك القطاعات من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية بسبب تداعيات تفشّي الوباء، وتمكينها من تجاوز المرحلة الراهنة.