الصندوق العالمي للطبيعة يحذر من حدوث وباء آخر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

دعا الصندوق العالمي للطبيعة إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لمواجهة محركات رئيسية، صنفتها كمسببات لأوبئة ترتبط بأمراض حيوانية المنشأ في المستقبل، في ظل مجابهة التداعيات المروعة التي شهدها العالم في ظل انتشار فيروس «كوفيد-19».

أكد الصندوق في تقرير بعنوان «كوفيد-19.. إجراءات عاجلة لحماية الإنسان والطبيعة» أن العوامل البيئية التي تؤدي إلى ظهور أمراض حيوانية المنشأ تتضمن الاتجار بالحياة الفطرية، واستهلاكها بمعدلات مرتفعة، وتحويل تغيير استخدام الأراضي لأغراض أخرى، وهو ما يؤدي إلى إزالة الغابات والتصحر وتوسيع نطاق الزراعة غير المستدام، فضلاً عن الإنتاج الحيواني غير المستدام، وكان العالم قد تلقى تحذيرات متكررة من علماء ومختصين، كتلك التي أطلقها المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي، حول مخاطر حدوث وباء عالمي، حيث صنف المنتدى على مدى العقد الماضي خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية كأحد أبرز المخاطر العالمية، معتبراً إياه «تهديداً خطيراً للحياة البشرية».

وقال ماركو لامبرتيني، مدير عام الصندوق: «علينا بشكل عاجل أن نحدد الترابط بين ما تتعرض له الطبيعة من دمار، وأثر ذلك في صحة الإنسان، وإلا فإننا سنكون على موعد مع وباء آخر قريباً، حيث يترتب علينا كبح جماح استهلاك وتجارة الأحياء الفطرية بمعدلات عالية الخطورة، والحد من إزالة الغابات واستخدام الأراضي وإدارة إنتاج الغذاء بسبل مستدامة».

وأضاف: ستسهم كل هذه الإجراءات في الحد من مسببات انتشار الأمراض بين البشر، فضلاً عن الحد من جملة المخاطر العالمية التي تواجه المجتمعات، بما في ذلك فقدان التنوع الأحيائي وتغير المناخ، فلا مجال للنقاش، وما يؤكده العلم واضح وصريح، علينا أن نعمل لمصلحة الطبيعة وليس ضدها، فقد أصبح الاستغلال غير المستدام للطبيعة خطراً محدقاً بنا جميعاً.

وأشار إلى أن مواجهة تجارة واستهلاك الحياة الفطرية بمعدلات مرتفعة وحده لن يكون كافياً للوقاية من الوباء المقبل، فنظام الغذاء العالمي غير المستدام يؤدي إلى تحويل مساحات واسعة من الأراضي إلى مناطق زراعية، وهو ما يهدد النظم الطبيعية، ويزيد التفاعل بين الحياة الفطرية والثروة الحيوانية والإنسان، ففي عام 1990، تمت إزالة 178 مليون هكتار من الغابات، أي ما يوازي مساحة ليبيا، البلد الـ18 على مستوى العالم من حيث المساحة، كما أن 10 ملايين هكتار من الغابات يتم فقدانها سنوياً بفعل تحويل الأراضي لأغراض زراعية، وغيرها من الاستخدامات.

من جهة أخرى، بدأت حالياً ملامح مأساة بالظهور في البرازيل أيضاً في ظل عمليات إزالة الغابات المتسارعة، نظراً للانخفاض في إجراءات إنفاذ القانون من قبل الحكومة المحلية، حيث يأتي ذلك بعد زيادة بمعدل 64% شهدتها إزالة الغابات في شهر إبريل / نيسان مقارنة بالعام الماضي.