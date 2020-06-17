«مرحبا» توفر خدمات مبتكرة للمسافرين في دبي

أعلنت «مرحبا»، جناح خدمات الضيافة في المطارات التابع لـ «دناتا»، عن تعزيز خدماتها وعروضها لمساعدة المسافرين في دبي على الاستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة طوال رحلتهم. وإضافة إلى خدمة الاستقبال والمساعدة وخدمة السيارة مع سائق، توفر «مرحبا» أيضاً للمسافرين في دبي خدمة مبتكرة تتمثّل في إنجاز إجراءات السفر في المنزل، وتعقيم الأمتعة قبل 24 ساعة من موعد الرحلة.

وتقدم «مرحبا» خدمة إنجاز إجراءات السفر في المنزل من خلال شركتها الشقيقة «دوبز DUBZ» الرائدة في في تكنولوجيا ونقل الأمتعة. ويقوم وكلاء «دوبز» بإنجاز الإجراءات في المنزل، بما في ذلك إصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة ووزن الأمتعة، وطباعة وتثبيت الملصقات التعريفية عليها، ثم نقلها إلى المطار، وضمان تحميلها على الطائرة. كما يتم تعقيم الأمتعة من الجراثيم بمواد لحمايتها من التلوث بالميكروبات، لمدة تصل إلى 72 ساعة. ولدى وصول المسافرين إلى المطار، فإن عملاء «مرحبا» يكونون في انتظارهم لتسريع معاملاتهم ومرافقتهم حتى بوابة الصعود إلى الطائرة.

وكانت «مرحبا» قد استأنفت، مؤخراً، تقديم خدمة الاستقبال والمساعدة وخدمة السيارة مع سائق في دبي، وقد طبّقت عدداً من الإجراءات لضمان سلامة العملاء، حيث يضع وكلاء «مرحبا» أقنعة الوجه والقفازات، ويلتزمون بإرشادات التباعد الجسدي أثناء تعاملهم مع الركاب في المطار.

كما يلتزم سائقو المركبات بإجراءات السلامة والأمان أيضاً، وتخضع جميع السيارات لعملية تعقيم شاملة بعد كل رحلة. ويقتصر العدد على راكبين في كل سيارة، وثلاثة ركاب في سيارات الدفع الرباعي، في حين لا تطبق هذه القيود على أفراد العائلة الواحدة، حيث يمكنهم التنقل معاً في سيارة واحدة وفقاً للإجراءات المتبعة في دولة الإمارات.

ويمكن للعملاء حجز خدمات «مرحبا»، التي تشمل عمل إجراءات السفر في المنزل، وتعقيم الأمتعة ونقلها إلى المطار، وخدمة السيارة مع سائق والاستقبال والمساعدة في المطار من خلال الموقع.

وقال نائب رئيس قسم عمليات المطار في «دناتا» ستيف ألين: «يسعدنا توسيع عروضنا لضمان تجربة سفر آمنة وسلسة للمسافرين في دبي. وتتيح حلولنا المبتكرة للعملاء الاستمتاع براحة البال التامة طوال رحلتهم، بدءاً من عمل إجراءات السفر في المنزل بسرعة وسهولة إلى استلام أمتعتهم في وجهة الوصول. نحن واثقون من أن خدماتنا الجديدة سوف تحظى بإقبال كبير من العملاء، حيث سيحرص وكلاء (مرحبا) على ضمان سلامتهم وراحتهم في مطار دبي الدولي. وسوف نواصل تعزيز خدماتنا وتقديم المزيد لعملائنا في المستقبل».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لـ «دوبز» عمر أبو فرج: «السفر أمر مهم للجميع، لذلك فقد عملنا على تعزيز خدماتنا من خلال توفير تعقيم طويل الأمد للأمتعة كجزء من عمل إجراءات السفر في المنزل. ونأمل أن نوفر لعملائنا راحة البال للتمتع بالأمان والسلامة طوال سفرهم».

وكانت «مرحبا» قد أُسست في دبي لتوفير خدمات الاستقبال والمساعدة لجميع المسافرين من وإلى مطار دبي الدولي. وقد ارتفع الطلب على الخدمات التي توفرها الشركة تماشياً مع نمو دبي كوجهة رئيسة للسفر العالمي. وتوسع «مرحبا»، التابعة لـ «دناتا»، منتجاتها باستمرار، وتقدم خدمات إضافية مصممة لتجعل تجربة المسافرين في المطار أكثر راحة وسهولة.