وقال حمدوك، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، عقب اجتماع للجنة، إن اللجنة حددت سلع الصادر الاستراتيجية ومن بينها الذهب والثروة الحيوانية وسلع الواردات الاستراتيجية ومن بينها القمح والوقود والأدوية، بحسب وكالة "سونا".
© AP Photo / Abdalla Hamdok
وأضاف أن "اللجنة الاقتصادية العليا تركز على صادرات الذهب والصمغ العربي لتوريد العملات الصعبة إلى البلاد ومحاربة ارتفاع سعر الصرف اليومي عبر الإجراءات الاقتصادية التي تحقق الحلول على المدى البعيد.
من جانبه توعد رئيس اللجنة الاقتصادية العليا ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بملاحقة تجار العملات وإخضاعهم إلى القانون وذلك بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي في السوق الموازي إلى 152جنيها خارج السودان و147 جنيها محليا.
وأكد أنه "طالما أن تجار العملة يضرون الاقتصاد سنكشف أسماءهم للشعب السوداني ونقول لهم هؤلاء يخربون الاقتصاد ونرجو إبلاغ السلطات حتى لو كان الشخص يحمل مائة دولارًا أمريكيًا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء السوداني: هذه اللجنة تساهم في استقرار سعر صرف الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.