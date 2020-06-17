العراق يعقد اجتماعا مع الجانب الروسي بشأن توريد عقار ضد كورونا

وقالت الوزارة في بيان تلقت على صفحتها الرسمية فيلا "فيسبوك": "عقد السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو/ حزيران 2020 اجتماعا موسعا مع وزارة الصحة الروسية بحضور السفير العراقي في روسيا والسادة الوكلاء الإداري والفني وعددا من المدراء العامين والأطباء الاختصاص في وزارة الصحة لمناقشة البروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بفيروس كورونا والاطلاع على الخطط اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والقضاء على هذا الفيروس".

وكتب السفير العراقي في موسكو مطلع الشهر الجاري تغريدة على صفحته الرسمية في طتويتر"، قال فيها "أجريت مكالمة مع السيد وكيل وزير الصحة [الروسي] حول ما طرحته السلطات الروسية من نتائج مشجعة لعقار (افيفافير) والذي أثبت فاعليته بنسبة تصل إلى 90 بالمئة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وتم الاتفاق على إجراء مباحثات مع الجانب الروسي لدراسة خصائص هذا الدواء وإمكانية الاستفادة منه في العراق".

​ويعتبر عقار "أفيفافير" أول عقار روسي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم تطويره بإشراف مشترك من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي و"خيمرار" [ الشركة الروسية لصناعة الأدوية]، وحصل مسبقا على موافقة وزارة الصحة.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.