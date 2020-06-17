ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، عن سفارة الجزائر في أنقرة، أنها أعلمت جميع الجزائريين المتواجدين في تركيا بقرارات السلطات التركية الجديدة.
وأشارت السفارة في بيانها إلى أنها السلطات التركية أمهلت الجزائريين العالقين بأراضيها مدة شهر واحد لمغادرتها.
وجاء في بيان سفارة الجزائر بأنقرة "تنهي سفارة الجزائر بأنقرة إلى علم الجميع بأن السلطات التركية المختصة قد أحاطتها علما بأن المواطنين المتواجدين حاليا في تركيا، والذين تجاوزت إقامتهم المدة القانونية المحددة في التأشيرة أو في تصريح الإقامة، على إثر إلغاء الرحلات الجوية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 مطالبون بمغادرة الأراضي التركية في غضون شهر واحد إبتداء من التاريخ الذي يصبح فيه التنقل إلى بلدانهم ممكنا".
وطالبت السفارة الجزائرية في تركيا الجزائريين العالقين بأن يغادروا الأراضي التركية في غضون شهر واحد، ابتداء من التاريخ، حتى يصبح التنقل إلى بلدانهم ممكنا.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: تركيا تمنح الجزائريين المنتهية إقامتهم فيها مهلة لمغادرة أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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