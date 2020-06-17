مقتل 6 مزارعين سوريين في هجوم لـ"داعش" بريف الرقة

مصدر عسكري أكد لـ "سبوتنيك" أن تنظيم "داعش" أقدم خلال الهجوم على حرق أراضي زراعية تقدر بـ 600 هكتار، بالإضافة إلى نفوق أكثر من 200 رأس ماشية في المزارع.
© Sputnik . Ahmad Al-Kinani
مقتل مزارعين سوريين في هجوم داعشي بريف الرقة
وأشار المصدر إلى تراجع التنظيم المتطرف بعد مقاومة عنيفة خاضها مع قوات الدفاع الوطني في المنطقة، لينسحب غرباً باتجاه منطقة السبخاوي ومنها للبادية السورية إلى الشمال من منطقة الـ 55 كم التي أنشأتها قوات الاحتلال الأمريكي في محيط منطقة التنف.
© Sputnik . Ahmad Al-Kinani
مقتل مزارعين سوريين في هجوم داعشي بريف الرقة
وبحسب المصدر فإن تنظيم "داعش" هاجم المزارع بواسطة 4 عربات بيك آب مركب عليها رشاشات ثقيلة، وشارك في الهجوم 30 إرهابياً من التنظيم.
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