أمر ملكى بتعيين ممثلى البحرين بالهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين أمر ملكي رقم (23) لسنة 2020 بشأن تعيين ممثلي مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصت المادة الأولى من الأمر الملكى بحسب صحيفة الوطن البحرينية، يعين أعضاء فى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كل من: 1- الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة 2- السيد ناصر يوسف العمادى. 3 - السيد علي عبدالله العرادى. Advertisements 4- الدكتور عبدالله خليفة الذوادى. 5 -السيد أحمد صباح السلوم. وتكون مدة عضويتهم في الهيئة ثلاث سنوات. وجاء في المادة الثانية من الأمر الملكي: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

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