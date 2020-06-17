شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية: ضبط مصور نزيل بالسجن وتحويله إلى التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء، ضبط المتورط فى تصوير أحد النزلاء داخل السجن وإحالته إلى التحقيق، وفق الراى الكويتية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في شأن ما يتداول بشأن صورة التقطت من داخل مجمع السجون لأحد النزلاء، أنه فور رصد الصورة تم التعرف على من قام بالتصوير وهو نزيل غير مواطن، وعلى الفور قام رجال الأمن بتفتيش زنزانته حيث تم العثور على الهاتف المستخدم.

وأضافت، أنه تم تحويل النزيل الى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونيه وتسجيل قضية والتوصل عما إذا كان هناك أي شخص أو مسؤول بالسجن قام بمساعدته بادخال الهاتف الى السجن.

ومن جهة أخرى كانت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الكويتية أعلنت تكثيف جهودها، لإلقاء القبض على وافد عربى، بتهمة التعدى على طبيب مصرى وكسر ساقه، وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بقيام شخص يرتدي الزي الوطني، بالاعتداء على طبيب مصري داخل مستوصف الصليبية الشمالي، فتوجه على الفور عدد من رجال الأمن الى موقع البلاغ؛ حيث تبين أن الطبيب لا يقوى على السير، وأنه يعاني من آلام مبرحة، لتتم إحالته بسيارة إسعاف الى مستشفى الجهراء، وبإجراء الأشعة تبين وجود كسر في الساق.

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