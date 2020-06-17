خفر السواحل الليبي يعيد 130 مهاجرا من عرض البحر

طرابلس / الخليج 365

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، أن خفر السواحل الليبي أعاد من عرض البحر 130 طالب لجوء.

وقالت بعثة المنظمة بليبيا، في بيان عبر تويتر: "صباح اليوم، أعاد حرس الحدود 130 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، إلى ليبيا".

وأضافت أن طواقمها كانت موجودة عند نقطة نزول هؤلاء المهاجرين في مدينة الزاوية (50 كلم غرب العاصمة طرابلس)، لتقديم المساعدة اللازمة لهم، بما في ذلك الفحوصات الطبية الأولية.

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ولم تقدم البعثة أي تفاصيل أخرى عن جنسية المهاجرين، أو وضعهم الصحي.

وأوضحت أنه تمت إعادة نحو 4 آلاف مهاجر غير نظامي إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري.

وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.