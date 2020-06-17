ألغام حفتر تقتل مدنيا وتصيب 3 أطفال

ليبيا / الخليج 365

قُتل مدني وأُصيب 3 أطفال، الأربعاء، جراء انفجار ألغام زرعتها ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في سرت شرقي ليبيا.

جاء ذلك في تصريح للعميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم "غرفة عمليات سرت الجفرة" التابعة للجيش الليبي، أوردته فضائية "ليبيا بانوراما" الخاصة.

وأوضح دراه أن أحد الرعاة قتل بمنطقة أم الخنفس (شرق سرت)، فيما أصيب 3 أطفال بمنطقة الزعفران (غربي سرت) جراء انفجار ألغام زرعتها مليشيا حفتر.

يأتي ذلك غداة انعقاد مؤتمر صحفي لمسؤولين ليبيين في طرابلس، للإطلاع على عمليات نزع الألغام التي زرعتها المليشيا جنوبي طرابلس، والمقابر الجماعية التي عُثر عليها بمدينة ترهونة ومحيطها.

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إذ قال مسؤول مساعدة الضحايا بالمركز الليبي لإزالة الألغام خالد الوداوي، الثلاثاء، إن تلك الألغام تسببت حتى الآن في 53 حادثا نتج عنها 39 قتيلا و71 مصابا بينهم طفلة.

وأوضح الوداوي أن بين مصابي وقتلى انفجارات الألغام 50 عنصرا من الفرق الفنية التي تعمل على نزع الألغام، ما يعادل 46 بالمئة من إجمالي الضحايا.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وشنت مليشيات حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/نيسان 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

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