اشتباه في إصابة نائب كويتي بـ"كورونا"

الكويت / الخليج 365

قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، الأربعاء، إن هناك حالة اشتباه في إصابة أحد النواب بفيروس كورونا.



وأضاف، في كلمة له أثناء انعقاد الجلسة التكميلية، أن النائب المشتبه في إصابته بالفيروس (لم يعلن اسمه) حضر جلسة لمجلس الأمة الثلاثاء.

Advertisements

وأعلن الغانم رفع الجلسة لتعقيم قاعة المجلس احترازا.

يأتي ذلك فيما يبحث مجلس الأمة إمكانية عقد جلساته عن بعد في إطار تدابير "كورونا".

وسجلت الكويت حتى الثلاثاء 36 ألفا و95 إصابة بالفيروس؛ بينها 303 وفيات، و28 ألفا و206 حالات تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.