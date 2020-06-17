عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى، الأربعاء، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لوكالة الخليج 365، فضل عدم الكشف عن هويته، إن 171 مستوطنا اقتحموا المسجد اليوم الأربعاء، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة للأردن، بوقف الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد التي بدأت في العام 2003، دون أي استجابة من الحكومة الإسرائيلية.

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