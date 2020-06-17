موقع بريطاني: الإمارات تمول "بي كا كا" الإرهابية في العراق

لندن/ الخليج 365



أفادت مصادر حكومية بإقليم كردستان شمالي العراق، أنّ الإمارات تقدم مساعدات مالية لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصدر أمني في محافظة أربيل، عاصمة الإقليم، لصحيفة "العربي الجديد"، ونقلها موقع "ميدل إيست مونيتور" (مقره لندن)، الأربعاء.



وقال المصدر إنّ السلطات في إقليم كردستان "فرضت إجراءات رقابية على التحويلات المالية القادمة من الإمارات".



وأضاف: "هناك تحويلات مالية متعددة وصلت من الإمارات إلى (بي كا كا)".



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كما أشار المصدر أن من بين الإجراءات الرقابية، منع شركات التحويل المالي تسليم المبلغ للمستفيد إلا بعد مراجعته من قبل جهاز الأمن الداخلي في الإقليم "الأسايش"، والإفصاح عن مصدر الحوالة وسبب التحويل ووجهة الإنفاق وتفاصيل أخرى.

وتتخذ المنظمة الإرهابية من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية

وفي أبريل/ نيسان الماضي، طالبت تركيا الإمارات بالتوقف عن دعم الجهات غير القانونية وتمويل الإرهابيين.



وقال متحدث وزارة الخارجية التركية، حامي أكسو، إن المجتمع الدولي "يدرك أنشطة الإمارات الرامية لزعزعة السلام والأمن والاستقرار في ليبيا واليمن وسوريا والقرن الإفريقي".

وتتوارد أنباء عن أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عرض على بشار الأسد، 3 مليارات دولار لإحياء الهجوم على إدلب المعقل الأخير الذي تسيطر عليه المعارضة السورية، بعد اتفاق الهدنة بين تركيا وروسيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.