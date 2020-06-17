- 1/2
- 2/2
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الولايات المتحدة دفعت بمقاتلات لمرافقة أربع قاذفات روسية من طراز توبوليف تو-95إم.إس الاستراتيجية القادرة على حمل أسلحة نووية وهي تقوم برحلة مخطط لها مسبقا بالقرب من الحدود الأمريكية.
ونسبت الوكالة للوزارة القول اليوم الأربعاء إن الطائرات الروسية قطعت رحلة استمرت 11 ساعة فوق المياه المحايدة لبحار تشوكشي وبيرنج وأوخوتسك فضلا عن الجزء الشمالي من المحيط الهادي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تدفع بمقاتلات لترافق قاذفات نووية روسية قرب حدودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.