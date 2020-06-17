أمريكا تدفع بمقاتلات لترافق قاذفات نووية روسية قرب حدودها

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الولايات المتحدة دفعت بمقاتلات لمرافقة أربع قاذفات روسية من طراز توبوليف تو-95إم.إس الاستراتيجية القادرة على حمل أسلحة نووية وهي تقوم برحلة مخطط لها مسبقا بالقرب من الحدود الأمريكية.

ونسبت الوكالة للوزارة القول اليوم الأربعاء إن الطائرات الروسية قطعت رحلة استمرت 11 ساعة فوق المياه المحايدة لبحار تشوكشي وبيرنج وأوخوتسك فضلا عن الجزء الشمالي من المحيط الهادي.