باي حال عدت يا دوري!!!

استبشر الرياضيون في وطني الغالي بقرار وزارة الرياضة بإعادة الأنشطة الرياضية حسب البيان الصحفي للوزارة الذي وضح كيفية عودتها منهيا بذلك جدلا طال في الشارع الرياضي حول عودة الدورى من عدمه.

وكأي رياضي يتمنى أن يشاهد منافسة ممتعة لأفضل دوري عربي بعد انقطاع لذلك يجب أن يكون قرار العودة قد استوعب كافة المتغيرات في ظل جائحة كورونا!!

لست ضد عودة النشاط الرياضي ولكني ضد عودته على مصراعية فنحن قارة مترامية الأطراف تحتظن ما يقارب ١٧٠ ناديا رياضيا وكنا نعاني من إخفاقات كثيرة قبل كورونا !! فكيف مع كورونا؟!! ولعل صعوبة مراقبة تطبيق الاحترازات الوقائية التي فرضتها وزارة الصحة على جميع هذه الأندية و قلة الوعي لدى البعض في الالتزام بها وضعف موارد الأندية يشكل عائقا ربما يعيدنا إلى نقطة الصفر لا قدر الله.

ومن أهم العقبات التي يجب أن تعد لها وزارة الرياضة الحلول مسبقا :

1-هل الفترة المتبقية كافية لإتمام المنافسات خاصة في ظل تعثر اقامة بعض المباريات لأي طاريء .

2-هل اخذ بالحسبان صعوبة التنقل بين المدن .

3- تصاريح التنقل سواءا للتدريبات أو بين المدن خاصة في ظل تغيير التشكيلة قيل موعد الإقلاع.

4-صعوبة تحقيق التباعد في غرف الملابس ودكة الاحتياط.

5-ما الوضع القانوني في حال ثبوت حالة كورونا في احد اللاعبين وتفشي الإصابات في النادي .

6-ما الوضع القانوني في حال تم الحجر الكلي لإحدى المدن التي ربما تحتظن ناديين أو أكثر.

7- ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأكد من أن جميع المتواجدين في ملعب المباراة أو التمرين سليمين خاصة في ظل الاحتكات الكروية أثناء المباراة ابسطها لمس الكرة باليد.

ختاماً نتمنى عودة قوية ترضى طموح الشارع الرياضي لكافة المنافسات ونبتعد عن كل ما من شأنه تعكير صفو المنافسة الشريفة ونهتف بصوت واحد عاد دورينا .

Advertisements

أكسجينيات : تنعش جزيئات الاكسجين خلايانا كما ينعش المدرج المتزن رياضتنا.

بقلم : مفرح مانع