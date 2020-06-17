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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 8.17 مليون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 17ر8 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ ثمانية ملايين و 174 ألف حالة.
كما أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من أربعة ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات 443 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبيرو وفرنسا وإيران وألمانيا وتشيلي وتركيا والمكسيك وباكستان والسعودية.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
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