شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تغلق أبوابها بعد اكتشاف 31 إصابة جديدة بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس بلدية بكين، الأربعاء، أنّ العاصمة الصينية سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية شبه مستقرّة لليوم الرابع على التوالي.

وأثارت عودة انتشار وباء كوفيد-19 في بكين، الذي يعتقد أنّه بدأ من سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة، الذعر بعدما نجحت الصين في السيطرة بشكل واسع على تفشي الوباء عبر إجراء عمليات فحص واسعة، وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق من العام، وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الجديدة المؤكّدة في بكين خلال الأيام الستّة الأخيرة إلى 137، في وقت أغلقت فيه السلطات نحو 30 تجمّعاً سكنياً في المدينة، وأجرت فحوصاً لعشرات آلاف الأشخاص.

كذلك ألغى مطارا بكين أكثر من 1200 رحلة، وأغلقت المدارس في العاصمة الصينية مجدداً أبوابها الأربعاء، وعادت إلى التعليم عبر الإنترنت، وفرضت السلطات حظر السفر على سكان مناطق تعتبر فيها المخاطر متوسطة إلى مرتفعة، فيما طلبت من سكان آخرين إجراء فحوص الكشف عن الفيروس لكي يتمكنوا من مغادرة العاصمة، في الوقت الذي تقوم فيه عدة مقاطعات بفرض حجر صحي على الوافدين من بكين.

وقام المسؤولون بإغلاق 11 سوقاً، وتعقيم آلاف المحلات المرتبطة بتقديم الطعام والمشروبات بعد رصد الإصابات الجديدة، وحظرت السلطات الأنشطة الرياضية الجماعية، وأمرت السكان بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة، وعلقت الجولات بين المقاطعات لوقف انتشار الفيروس، وخلال الأشهر الأخيرة، خفّفت الصين معظم التدابير التي اتّخذتها لاحتواء الفيروس، بينما اعتبرت الحكومة أنّها انتصرت على الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان وسط البلاد أواخر العام الماضي، وزادت المدينة قدرتها على إجراء الفحوص المخبرية إلى أكثر من 90 ألف فحص في اليوم.

في سياق متصل، سُجّل في سائر أنحاء الصين القاريّة 13 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينها 11 إصابة في صفوف وافدين من دول أجنبية.