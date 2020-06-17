شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تتوعد بـ «كارثة تامة».. وسيؤول: لن نقبل بهذا السلوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هددت كوريا الشمالية الأربعاء، بتعزيز وجودها العسكري في المواقع السابقة للتعاون بين الكوريتين وبناء بعض مراكز المراقبة على طول المنطقة المنزوعة السلاح، في تصعيد جديد للتوتر بعدما فجرت مكتب الارتباط مع كوريا الجنوبية، فيما حذر «الشمال» من أن تفجير مكتب الارتباط سيكون خطوة أولى «نحو كارثة تامة» في العلاقات بين الكوريتين، إذا لم تقم سيؤول «بضبط تصريحاتها».

ورفضت كوريا الشمالية عرضاً تقدم به الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي اين، لإرسال موفد لإجراء محادثات، ووصفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ العرض بأنه اقتراح أخرق وخبيث، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأعلن الجيش الكوري الشمالي، أنه سيستأنف التدريبات العسكرية في المنطقة الحدودية ويحضر لإرسال منشورات إلى الجنوب، وقال متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي، إنه سينشر وحدات في جبل كوماغانج السياحي ومجمع كايسونج الصناعي، مشيراً إلى أن حرس المراكز الذين سحبوا من المنطقة المنزوعة السلاح بموجب اتفاق بين الكوريتين في 2018، سيعاد نشرهم من أجل تعزيز الحراسة على خط الجبهة، كما أن وحدات المدفعية في المناطق البحرية ستستأنف كل أنواع التدريبات العسكرية المعتادة.

وجاء تفجير مكتب الارتباط في منطقة كايسونج الصناعية عبر الحدود في أراضي كوريا الشمالية، بعدما احتجت بيونج يانج بشدة على قيام منشقين كوريين شماليين في الجنوب بإرسال منشورات مناهضة للنظام إلى الشمال، وصدرت دعوات إلى الهدوء من أبرز العواصم الغربية بعد قيام بيونج يانج بتفجير مكتب الارتباط الذي أقيم في سبتمبر/أيلول 2018، بينما يرى محللون أن كوريا الشمالية تسعى إلى افتعال أزمة من أجل زيادة الضغط على الجنوب للحصول على تنازلات.

وهاتان المنطقتان كانتا تضمان مشاريع مشتركة بين الكوريتين، حيث كان السياح الكوريون الجنوبيون يزورون جبل كوماغانج إلى أن قام جندي كوري شمالي في 2008 بقتل امرأة ضلت طريقها، وفي مجمع كايسونج حيث كان مكتب الارتباط قائماً حتى تفجيره الثلاثاء، فإن شركات كورية جنوبية كانت توظف كوريين شماليين وتدفع الأجور لبيونج يانج.

من جانبه قال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية الأربعاء، إن الانتقادات التي وجهتها كوريا الشمالية للرئيس مون جيه إن‭ ‬في الآونة الأخيرة‭‭ ‬‬جوفاء، وإن سيؤول لن تقبل من الآن فصاعداً السلوك غير المنطقي من جانب الشمال.

وقال المتحدث باسم البيت الأزرق، يون دو هان، إن الانتقاد الذي وجهته كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، لرئيس كوريا الجنوبية هو تصرف وقح وأخرق وأضر بشكل جوهري بالثقة التي بناها الزعيمان.

كذلك ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن وزير الوحدة في كوريا الجنوبية كيم يون تشول، الذي يشرف على التواصل مع كوريا الشمالية، عرض الأربعاء، التنحي عن منصبه قائلاً: إنه يتحمل مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.