شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع مرسوماً لإصلاح جهاز الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مرسوماً يأمر بإجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة، في محاولة للردّ على احتجاجات تاريخية، رفضاً لعنف الشرطيين والعنصرية.

وأوضح الرئيس الأمريكي بعد لقائه عائلات أفراد سقطوا ضحية عنف قوات الأمن أو العنصرية، أن القرار يشمل منع اللجوء إلى وضعية الخنق إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر، مضيفاً أن المرسوم يشجع آلافاً من وحدات الشرطة الأمريكية على التزام أرقى المعايير المهنية.

لكن هذه التدابير تبقى دون ما يطالب به المحتجون الذين يتظاهرون مُنذ مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد اختناقاً على يد شرطي أبيض في مينابوليس في 25 مايو / أيار الماضي، وعبر هذا المرسوم أعلن ترامب أنه يريد تقديم مستقبل آمن للأمريكيين من كافة الأعراق والأديان والألوان والمعتقدات.

وأكد أمام ممثلي الحكومة والشرطة والنواب الجمهوريين، عزمه على فرض «القانون والنظام»، وهي العبارة التي يكررها مُنذ اندلاع التظاهرات، مشدداً على أن الدفاع عن الشرطيين «الشجعان» وإحقاق العدالة للأسر يمكن أن يتماشيا.

وتابع: الأمريكيون يعرفون الحقيقة، من دون شرطة ومن دون قانون تسود الفوضى، ومن دون أمان تعمّ الكارثة، قلة قليلة من الشرطيين ترتكب تجاوزات، مضيفاً: أعارض بشدة الجهود «الراديكالية» لتفكيك أجهزة الشرطة وفق الإعلان الذي صدر في مينابوليس.

ويأمر المرسوم الرئاسي بتخصيص مساعدات فيدرالية لوحدات الشرطة، واحترام أعلى المعايير في التدريب على استخدام القوة وتقنيات فك الارتباط، وينص على تخصيص أموال «لدعم الشرطيين» عندما يتعاملون مع مشرّدين أو أفراد «يعانون اضطرابات عقلية ومشاكل إدمان»، كما قال ترامب.

ودعا ترامب الكونجرس إلى الاتفاق على تدابير إضافية، لكنّ تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين تبدو بعيدة المنال، ونزولاً عند مطالب الشارع، أدرج الديمقراطيون في مشروع قانون حظر وضعية الخنق.