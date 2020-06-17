شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في أمريكا تتخطى عدد قتلاها في الحرب العالمية الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات نشرتها جامعة «جونز هوبكنز» التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، أنّ جائحة كوفيد-19 حصدت في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 740 شخصاً، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للفيروس الفتّاك في البلاد إلى أكثر من 116.850 وفاة، وهو أكثر من الذين توفوا في الحرب العالمية الأولى، حيث قالت وزارة شؤون قدامى المحاربين؛ إنّ عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى يناهز 116.500 عسكري.

وتخطّت حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة الـ500 في نهاية مارس/آذار الماضي، وبلغت ذروتها في منتصف إبريل/نيسان الماضي، حين فاقت 3000 وفاة يومياً، متخطية عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في حرب فيتنام التي استمرت على مدى عقدين، لكنّ الولايات المتّحدة ما زالت تسجّل يومياً أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

والولايات المتّحدة هي البلد الأكثر تضرراً من جراء كوفيد-19، على صعيد الإصابات التي تخطّى عددها الثلاثاء 2.13 مليون، أو على صعيد الوفيات، وكانت الولايات المتّحدة سجّلت الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، أقلّ من 400 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، في تراجع تبيّن أنّ سببه ليس انحسار الوباء بقدر ما هو آلية حصول «جونز هوبكنز» على البيانات من السلطات الصحية المحلية والتي لا تكون في العادة مكتملة خلال العطلة الأسبوعية أو في أول يوم عمل بعد انتهائها.