آراء صادمة لمديري صناديق الاستثمار في استبيان بنك أوف أمريكا الشهري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

لا تزال معاناة التداول في سوق الأسهم مرتفعة، أظهر استبيان بنك أوف أمريكا لآراء مديري الاستثمار لشهر يونيو قفزة في توقعات النمو، وانخفاض مستويات مخصصات المستثمرين في الحيازات النقدية، وارتفاع رغبة المستثمرين لتحمل المخاطرة، وتجاوز وول ستريت «ذروة التشاؤم»، ولكن التفاؤل الذي حدث في شهر يونيو كان هشاً، ومضطرباً وليس قريباً من الاتجاه الصعودي، حيث يعتقد أكبر عدد من المستثمرين المشاركين في الاستبيان منذ عام 1998 أن سوق الأسهم مقوّم بأكثر من قيمته الحقيقية، كما شهد مؤشر بنك أوف أميريكا «بُل أند بير» (Bull & Bear) تراجعاً إلى 1.1 نقطة.

التفاؤل الحذر

يتوقع 18% فقط من المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم أن حالة الركود المتدنية للغاية ستكون قصيرة الأمد، ويليها انتعاش، مقابل 64% منهم يتوقعون أن الركود الاقتصادي سيتعافى تدريجياً، ولكن قد لا يحقق الاستثمار مكاسب أو أرباحاً على الفور / أو أن الركود الاقتصادي سيعود على الرغم من الانتعاش لفترة محددة، وبينما يقول 37% منهم الآن إن السوق صاعدة، ما زال الأغلبية منهم 53% يتوقعون زيادة الأسعار على المدى القصير، وسط فترة سوق هابطة طويلة الأجل. كما يتوقع المستثمرون أن تشكل الموجة الثانية من جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أكبر مخاطر الذيل التي تتهدد المستثمرين.

صيف الترقيات

قفزت توقعات تحسّن الناتج المحلي الإجمالي وربحية السهم العالمية (EPS) مع انتهاء عمليات الحجر الصحي بسبب جائحة وباء فيروس كورونا المستجد؛ وانخفضت مخاوف الركود الطويل الأجل إلى صافي 46٪ من المستثمرين في يونيو (كانت النسبة 93٪ في إبريل). وتجاوزت اتجاهات التفاؤل الجديدة للناتج المحلي الإجمالي تطلعات ربحية السهم العالمية مدفوعة بالناتج المحلي الإجمالي + التحفيز المالي، مقابل سياسات ربحية السهم العالمية.

تراجع مخصصات النقد

Advertisements

انخفضت مستويات مخصصات النقد في المحافظ الاستثمارية في شهر يونيو من 5.7% إلى 4.7% في أكبر انخفاض منذ أغسطس 2009 (يقوده مستثمرون مؤسسيون، وليس مستثمرين أفراداً)، وفي الوقت نفسه أظهر الاستبيان أن صافي انكشاف صناديق التحوط على الأسهم قفز إلى 52% من 34%، في أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018.

قناعات المستثمرين

أدت قناعات المستثمرين إلى الاستثمار قصير الأجل في أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، وأسهم القيمة، والأسهم الأوروبية، وأسهم الأسواق الناشئة، وأسهم البنوك، وأسهم الشركات الصناعية في شهر مايو قادها تغطية المستثمرين في شهر يونيو مع انحدار منحنى العائد، لكن أظهر الاستبيان أن الاستثمار الوحيد طويل الأجل بأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية تصدر قائمة الاستثمار الأكثر استقطاباً منذ عام 2013.

عالم ما بعد جائحة كوفيد-19

سيشهد عالم ما بعد جائحة كوفيد-19 عودة سلاسل التوريد للعمل في أكبر تحول هيكلي (68%)، كما توقع 44٪ من المستثمرين سياسة حمائية، بينما توقع 42٪ منهم ضرائب أعلى. وتوقع الاستبيان عوائد 3.4 ٪ فقط للأسهم السنوية لأجل 10 سنوات؛ ويرغب 65% من المستثمرين في أن يقوم الرؤساء التنفيذيون للشركات باستخدام سيولة الشركات النقدية لتحسين الميزانيات العمومية، بينما يفضل 23% منهم رؤية الشركات تزيد إنفاقها الرأسمالي، وأشار 5% منهم إلى رغبتهم في رؤية الشركات تعيد شراء الأسهم.

التداولات المتناقضة

يرى المستثمرون المتفائلون أن البنك الفيدرالي الأمريكي يريد حدوث فقاعة و/أو الاقتصاد الكلي العالمي باتجاه صعودي من خلال التحفيز المالي. ويفضل مديرو صناديق الاستثمار قصير الأجل بالسندات، والاستثمار طويل الأجل في الأسهم الأوروبية أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، بعكس المستثمرين المتشائمين الذين يعتقدون أن تعطيل السياسات في عام 2021 سيؤدي لتخفيض ربحية السهم العالمية و/أو قيمة سعر صرف الدولار الأمريكي قريباً. ويفضلون الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات الناشئة وأسهم شركات الموارد الطبيعية.