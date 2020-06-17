شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 وفاة بكورونا في الهند خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الهند بحوالي ألفين في يوم واحد، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 11 ألفاً و903 وفيات في هذه الدولة العملاقة في جنوب آسيا بحسب أرقام رسمية جديدة أعلنت الأربعاء.

وهذا الارتفاع ناجم جزئياً عن مراجعة أرقام في بومباي، المدينة الأكثر تضرراً بالوباء، حيث أضيفت 832 وفاة إلى الحصيلة اليومية بسبب "ثغرات" في تعداد الضحايا، ومن جهتها، سجلت العاصمة نيودلهي حيث يتدهور الوضع الصحي 400 وفاة في 24 ساعة.

وحصيلة الوفيات الرسمية في الهند الثلاثاء، كانت 9900، ويعتبر هذا التعداد أقل من الواقع لكنه لا يزال بعيداً عن الحصيلة البشرية الكبرى التي سجلت في أوروبا أو الولايات المتحدة، وأمام الوضع الاقتصادي الصعب قرر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن يرفع في مطلع يونيو/حزيران الجاري إجراءات العزل المُشددة المفروضة مُنذ نهاية مارس/آذار الماضي، لكن بعض القيود لا تزال سارية.

لكن رفع إجراءات العزل تم فيما لا يزال الوباء ينتشر في البلاد التي باتت تسجل حوالي 11 ألف حالة جديدة مثبتة يومياً وقد أحصت حتى الآن أكثر من 354 ألف إصابة، وفي مواجهة حدة الأزمة الصحية، قررت ولاية تاميل نادو، إحدى الولايات الأكثر تضرراً مع نيودلهي وماهاراشترا، إغلاق العاصمة الإقليمية شيناي في النصف الثاني من يونيو/حزيران الجاري، ويرى الخبراء أن الوباء لم يبلغ ذروته بعد في الهند.