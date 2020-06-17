شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هندوراس يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، الثلاثاء: إن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون: باعتباري رئيساً للبلاد ومواطناً مسؤولاً، أود أن أقول، إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وجرى تشخيصي اليوم بأنني مصاب بمرض كوفيد-19.

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