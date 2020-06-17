3 تريليونات دولار من الثروة العالمية في مهب عاصفة «كوفيد-19»

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توقع تقرير حديث أن تفقد الثروات العالمية ما يزيد على 3 تريليونات دولار هذا العام بسبب الآثار المترتبة على تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، ما يتبع ذلك من تداعيات تطال مديري الثروات أنفسهم.

أصدرت شركة الاستشارات الإدارية العالمية «أوليفر وايمان»، بالتعاون مع مؤسسة «مورغان ستانلي» للخدمات المالية والاستشارية تقريراً جديداً بعنوان: «إدارة الثروة»، تُشير فيه إلى تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) التي ستغير أسلوب عمل قطاع إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط.

وسلط التقرير الضوء على «الفترة الذهبية» في المنطقة والتي شهدت نمواً كبيراً لقطاع إدارة الثروات، إلا أنها تعثرت بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار الفيروس، والتي فرضت واقعاً جديداً للعالم يتطلب المرونة في التخطيط لرفع مستوى الأداء خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت توقعات «أوليفر وايمان» قبل أزمة الفيروس، إلى نمو مستمر في الثروات بواقع 6% اعتباراً من العام 2019، إلا أن الأزمة ستؤدي إلى فقدان عام من نمو الثروة.

في هذا الصدد، قال راجي سواغ، شريك في شركة «أوليفر وايمان»: «شهدنا انخفاضاً في معدل الثروات الكبيرة الصافية العالمية بواقع 4%، ما يعادل 3.1 تريليون دولار، وهو تحول كبير عن مسار النمو السنوي المتواصل الذي تحقق في العقد السابق».

كورونا فرض واقعاً جديداً

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وأضاف سواغ: «استفاد مديرو الثروات من نمو الثروة السنوي بنسبة متوسطة تزيد على 8%، إلا أن فيروس كورونا فرض واقعاً جديداً، كما شهد القطاع تغيرات كبيرة على الرغم من أن مديري الثروات قد أثبتوا مكانتهم لتحقيق الأرباح للشركات خلال هذه الفترة. ولدفع هذا التحول، ستكون الرقمنة والعولمة من بين الأولويات العاجلة لشركات إدارة الثروات، والتي ستسمح للقطاع بالحفاظ على هوامش ربحه مع الالتزام بمواكبة توقعات العملاء سريعة التغير».

ويشير التقرير إلى أن مديري الثروات استفادوا سابقاً من النمو الكبير الذي حققته الثروات الكبيرة الصافية للعملاء، وهو ما عوض تناقص هوامش الربح وحجب ما شاب نماذج التشغيل من قصور. ويحتاج مديرو الثروات بعد انتهاء هذه الموجة في المستقبل القريب إلى ترسيخ مكانة أعمالهم بما يُحقق النمو على المدى الطويل في الواقع الجديد.

نصائح لمديري الثروات

ويطرح التقرير مجموعة من النصائح التي تمكن مديري الثروات من النجاح خلال المرحلة المقبلة:

- التكيف مع الواقع الجديد من خلال تطبيق نماذج جديدة لتقديم المشورة وتسريع القدرات الرقمية.

- دعم اقتصادات الأعمال بتوفير ميزة تشغيلية من خلال تبني منهجيات متطورة للتكلفة.

- دمج الأسهم وتعزيز النمو من خلال توفير المنتجات المتنوعة والفرص غير العضوية.

ويسلط التقرير الضوء على دور الاستخدام المتزايد للحلول الرقمية وما يتطلبه ذلك من مديري الثروات لإعادة تصميم نماذج أعمالهم وتسريع جهودهم للاعتماد على الرقمنة. ووفقاً للتقرير، سيظل عمل المستشارين محورياً لعلاقات العملاء، لكنهم بحاجة إلى دعم خبراتهم بقدرات رقمية قوية.

ولطالما كان الخيار التقليدي المفضل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على التعامل بشكل شخصي، إلا أننا شهدنا تغيراً في سلوكيات أصحاب الثروة من الفئة الناشئة أو الجيل الجديد منهم، وعلى الرغم من ذلك، فإن أكثر من 85% من المستثمرين من أصحاب الثروات الذين شملهم استطلاع أجرته شركة «أوليفر وايمان» قبل أزمة كورونا، أكدوا رغبتهم بالتحدث مع مستشار لإدارة ثرواتهم، في حين أشاد أقل من الثلث بالمشورات التي قدمها لهم المستشارون الرقميون.

واختتم سواغ: «أبرزت اضطرابات السوق الناجمة عن الأزمة الحالية، أهمية دور المستشارين البشريين والوصول إليهم نظراً لتعقيد وتنوع وإلحاح طلبات العملاء خلال الفترة التي تشهد العديد من التغيرات السريعة».