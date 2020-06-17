انخفاض ودائع غير المقيمين 7.5 مليار درهم خلال مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.1% بما يعادل 2.2 مليار درهم ليصل إلى 1778.3 مليار درهم (1.778 تريليون) بنهاية مايو/أيار الماضي، وذلك من 1776.1 مليار درهم (1.776 تريليون) بنهاية إبريل/نيسان 2020.

وخلال مايو 2020، انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 6.7 مليار درهم، على أساس شهري، نتيجة انخفاض بمقدار 7.5 مليار درهم في ودائع غير المقيمين ما فاق الارتفاع بمقدار 0.8 مليار درهم في ودائع المقيمين.

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.3 % من 3155.7 مليار درهم (3.155 تريليون درهم) في نهاية إبريل 2020 إلى 3165.7 مليار درهم (3.165 تريليون) عند نهاية مايو 2020.

وأعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 0.7% من 560.3 مليار درهم في نهاية إبريل 2020 إلى 564.3 مليار درهم في نهاية مايو 2020.

وانخفض عرض النقد (ن2) بنسبة 0.9% من 1464.8 مليار درهم (1.464 تريليون) في نهاية إبريل 2020 إلى 1451.9 مليار درهم (1.451 تريليون) في نهاية مايو 2020.

كما انخفض عرض النقد (ن3) بنسبة 0.2% من 1751.5 مليار درهم (1.751 تريليون) في نهاية إبريل 2020 إلى 1747.8 مليار درهم (1.747 تريليون) في نهاية مايو 2020.

يعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 2.2 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك ولارتفاع في الودائع النقدية بمقدار 1.8 مليار درهم، في حين انخفض عرض النقد (ن2) نتيجة لانخفاض بمقدار 16.9 مليار درهم في الودائع شبه النقدية على الرغم من ارتفاع عرض النقد (ن1)، فيما يعود الانخفاض في عرض النقد (ن3) إلى انخفاض في عرض النقد (ن2) على الرغم من ارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 9.2 مليار درهم.