أسهم طوكيو تغلق منخفضة.. والمؤشرات الأوروبية «خضراء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الأربعاء بفعل بيانات صادرات ضعيفة بينما تضررت المعنويات في السوق من تصاعد التوتر بين الكوريتين.

بالمقابل، فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الأربعاء، فيما تكسب الآمال بتعاف سريع من تراجع اقتصادي مدفوع بفيروس كورونا زخما حتى مع وضع قيود على التنقل في بكين لاحتواء موجة ثانية محتملة من الإصابات بكوفيد-19.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد أن حقق أفضل أداء يومي في نحو شهر في الجلسة السابقة، وارتفع سهم لوفتهانزا 4.1 بالمئة بعد أن أبلغ المستثمر الألماني هاينز هيرمان صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج في مقابلة أنه رفع حصته في الشركة لأكثر من 15 بالمئة من عشرة بالمئة.

في آسيا، ارتفع مؤشر شنجهاي الصيني 0.14%، بينما قفز مؤشر هانج سينج في هونج كونج 0.75%.

بالمقابل، أغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.56 بالمئة إلى 22455.76 نقطة بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40 بالمئة إلى 1587.09 نقطة. وسجل نيكاي في الجلسة السابقة أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية في ثلاثة أشهر.

وانكمشت صادرات اليابان لأقل مستوى في عقد مع تراجع شحنات السيارات للولايات المتحدة مما بدد التفاؤل إزاء المكاسب في وول ستريت حيث سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وكان أداء شركات صناعة السيارات التي تعتمد على التصدير ضعيفا ونزل سهم مازدا موتور 4.34 بالمئة وسوزوكي موتور 3.13 بالمئة وميتسوبيشي موتور 3.07 بالمئة.

وأقلق المستثمرون تصاعد التوتر بين الكوريتين بعدما هدمت كوريا الشمالية مبنى مكتب الاتصال بين البلدين ورفضت عرض كوريا الجنوبية إرسال مبعوثين وتعهدت بإعادة الجنود للحدود.

وعلى المؤشر نيكاي، ارتفع 32 سهما مقابل هبوط 186 سهما.

ومخالفا اتجاه التراجع بصفقة عامة، صعد سهم مجموعة سوفت بنك 5.02 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة التكنولوجيا اليابانية تعتزم بيع «جزء كبير» من حصتها في تي-موبايل إلى دويتشه تليكوم إيه.جي وهي المساهم المسيطر.